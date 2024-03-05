6 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sanki sen değil, adeta yüksek öz güvenin konuşuyor! Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu altmışlık, siz Akrep burçlarına adeta bir enerji patlaması yaşatıyor... Bu enerji patlaması, öz güvenini tavan yaptırırken, kararlılık seviyeni de bir o kadar artıracak. Kendini daha güçlü ve kararlı hissedeceğin bu dönemde, hayatının her alanında daha cesur adımlar atabilirsin. Şimdi gözünü karartmış, sadece hedefine odaklanmış durumdasın!

Aşkta cesur olmanın zamanı geldi! Aşk hayatında tutkulardan ve heveslerden çok daha fazlasını istediğine karar verebilirsin. Sahiplenme ya da aidiyet duygularının bugün yüreğinde daha da derin bir anlam kazanması mümkün. Sonsuza kadar elini tutacak bir el arıyor olabilirsin. Hatta onu bulmuş bile olabilirsin. Fakat aşkı kaybetmek üzere olduğunu açıkça belirtmek zorundayız. Bugün bir karar vererek hayatının geri kalanında aşk dolu ve mutlu olabilirsin.

Tabii bu sırada kariyer hayatında da Mars'ın enerjisi seninle olacak. Hedeflerine odaklanır ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atmakta kararlı olman, kazancın artacak. Günün en karlı burcu Akrep'ler için bu enerjiyi doğru kullanmak bir hayli hayati önem arz ediyor. KAD ya hep ya hiç diyor. Dikkatli olun, bugün kazancınız da kaybınız da büyük olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...