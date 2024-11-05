6 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendi sınırlarını aşmalısın! Düşüncelerini, hayallerini ve hedeflerini büyütmenin zamanı geldi. Kendin için daha fazlasını istemelisin. Elbette bunun için harekete de geçmesin. Mars ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisi altında olduğun gün içeride nereden başlayacağını keşfedeceksin.

Tam da bu noktada ruhunu besleyecek ilişkilere, derin sohbetlere ve bilgeliğini parlatacak işlere öncelik vermelisin. Bu sayede geliştiğini ve yaratıcılığının hızla ortaya çıktığını ise göreceksin. İş dünyasında duygularından arınmış ve kendisiyle barışık güçlü Yengeç burçları görmeye hazırız. Üstelik bu durum bugüne dek belki de ortaya çıkarmadığın, gizli yeteneklerinin farkına varmana, ikna etme ve manipülasyon kabiliyetlerinle gücüne güç katmana yardımcı olacaktır.

Öte yandan bugün kurduğun ilişkilerdeki duygusal derinlik, beraberinde duygusal bağlılıkları da getirebilir. Bekarsan yeni bir aşka adım atma arzusu ile dolabilirsin. Ancak bunun için acele etmemelisin. Bir birlikteliğin var ise o zaman da partnerinle arandaki sorunları çözmeye ve mesafeleri ortadan kaldırmaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...