6 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün gerçek bir lider olduğunu göstermelisin. Tam da bu aşamada sana bir yönetici demiyoruz, çünkü sen bir yöneticiden çok daha fazlasın. Her şeyi dengeli bir şekilde yapabilmen, empati yeteneklerin ve mesafeli kişiliğin sayesinde iş hayatında yerini sağlamlaştıracaksın. Bu noktada düşüncelerini paylaşmaktan çekinmemelisin. Zira yaratıcı fikirlerin sektörde dönüşüm rüzgarları estirebilir.

Mars ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun yönetiminde olduğun gün içerisinde, yalnızca kendinin değil tüm sektörün rutinlerini değiştirebilirsin. Ezber bozacak bir proje ile yeri yerinden oynatabilirsin. Bugüne kadar bu projenin her detayını ince eleyip sık dokuduğunu tahmin edebiliyoruz. Fakat artık 'kervan yolda düzülür' demeli ve harekete geçmelisin. Bu sayede elde edeceğin başarı adeta göz kamaştıracak.

Bu yılın senin için kariyer yılı olduğunu defalarca söylemiştik. Fakat şimdi daha önemli bir şeyden söz edeceğiz. Artık sadece kariyer alanında değil, sağlık ve aşk konusunda da şansın dönüyor. Senin zamanın geldi, şimdi parlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...