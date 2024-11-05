6 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün seni başarıya götürecek iş birliklerine imza atacaksın. Ortaklık kurmak ve insanlarla orta noktada buluşmak için belki de uzun zamandır ilk defa hevesli ve heyecanlı olacaksın. Tam da bu noktada kendine güçlü ve karizmatik bir şekilde ifade etmelisin. Etrafında hayranlık uyandıran bu tavrın ve öz güvenin başarının sırrı olacaktır. Fakat aynı zamanda hiyerarşideki sarsılmaz yerini de erkenden belirlemiş olmanı sağlayacaktır.

Mars ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun bu konuda seni desteklediği aşikar. Senin ise yapman gereken tek şey dengeyi bulmak. Fikir alışverişleri yaparak kuracağın yeni düzen ve iş birliği düşündüğünden çok daha kusursuz olacak. Bu süreçte başkalarına da güvenmen gerektiğini unutmamalısın. Zira ortaklıklar fikir birliği olmadan kurulamaz.

Sana güçlü bir çekicilik kazandıran tutkulu tavrın ve romantik yanlarından da söz etmeliyiz. Aşkı kapılmaya çok hazır gibi duruyorsun. Ancak bunun basit bir heves olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Mars sana tatlı heyecanlar getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...