5 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Juno asteroidinin olumlu açılanması, iletişim becerilerini artırarak. Haftanın son gününde sosyal çevrende daha etkili olmana yardımcı olacak. Bu enerji, bir yandan esprili ve zekice konuşmalar yapmana olanak tanırken, bir yandan da insanlarla daha derin bağlar kurmanı sağlayacak. Bir süredir aklında olan sorunları dile getirmek için harika bir gün. Üstelik bugün, yalnızca kendin için değil toplumu ilgilendiren meseleler için de ses çıkarmaya hazır gibisin.

Tam da bu noktada, blog yazmaya veya sosyal medyada aktif olmak gibi iletişim odaklı aktivitelere odaklanmalısın. Böylece daha geniş kitlelere sesini duyurabilirsin. Vakıf ya da sivil toplum kuruluşlarından davet alabilirsin.

Bu sırada iletişim yeteneklerini kullanarak partnerinle arandaki anlaşmazlıkları da çözebilirsin. Bu dönemde, romantik mesajlar ve konuşmalar ilişkini canlandırabilir. Aşkın ateşini yakmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...