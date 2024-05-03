4 Mayıs Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aile ve ev hayatında yenilikler yapma arzusu içinde olabilirsin. Merkür'ün hareketi, iş hayatında dikkatli olmanı gerektiren iletişim sorunlarına işaret ediyor. Bu iki durum bir araya geldiğinde ise aile bağlarıyla birleşen maddi çıkarlarla ilgili sorun yaşayabilirsin. Mal paylaşımı, nafaka, borç ve alım-satım süreçleri gündeme gelebilir. Tüm ailenin birlikte karar vermesi gereken bazı süreçler mahkemeye taşınabilir. Kolay bir anlaşma söz konusu olacak gibi görünmüyor.

İşte tam da bu noktada kimin haklı kimin haksız olduğunu en net bir şekilde gören ve objektif bir bakış açısına sahip olan taraf sen olacaksın. Fakat söz geçirmeye çalışmak ya da uzlaşmak yerine sorunlardan uzaklaşmayı tercih edebilirsin. Bizden tavsiye istersen, Merkür dengede kalman gerektiğini işaret ediyor. İzin ver sorunlar el birliği ile çözülsün, sonuç uzun vadede gelse de davalar söz konusu olsa da dengede kalmaya odaklan. Kaybeden tarafın seni suçlamasının çok olası olduğunu unutma ve çekirdek ailenin düzeni için kendini güvenceye al. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...