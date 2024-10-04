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4 Ekim Haftanın Son Gününde BIST 100’de Hareketlilik Devam Ediyor, Brent Petrol Yükseliyor!

4 Ekim Haftanın Son Gününde BIST 100’de Hareketlilik Devam Ediyor, Brent Petrol Yükseliyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 19:18

Bugün borsada dikkat çeken dalgalanmalar ve sektörlerdeki sürpriz hareketler yatırımcıların odağında. Özellikle BIST 100’deki yükseliş ve sigorta sektörünün kazandıran performansı, günün en öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Döviz kurlarında ise dolar yükselişe geçerken, petrol ve altın fiyatlarındaki değişimler dikkat çekiyor. İşte günün piyasa özeti ve tüm detaylar!

BIST 100 endeksi, 4 Ekim itibarıyla %1,69 oranında değer kazanarak 9.048,20 puana yükseldi.

BIST 100 endeksi, 4 Ekim itibarıyla %1,69 oranında değer kazanarak 9.048,20 puana yükseldi.

Öncelikle, bankacılık endeksi %0,85 oranında değer kaybederken, holding endeksi de %0,11 düşüşle günü kapattı. En büyük kazancı, %1,89 oranında değer artışıyla sigorta sektörü sağladı ve bugün yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Sigorta sektörü, son dönemde yaşanan volatil piyasa koşullarında bile istikrarlı bir duruş sergileyerek dikkat çekiyor.

Sigorta sektörü, son dönemde yaşanan volatil piyasa koşullarında bile istikrarlı bir duruş sergileyerek dikkat çekiyor.

Öte yandan, spor sektörü %2,52’lik bir düşüş yaşayarak borsada en çok gerileyen sektörlerden biri oldu.

Döviz piyasalarında durum ne?

Döviz piyasalarında durum ne?

Döviz piyasalarına baktığımızda, Dolar/TL kuru %0,37 oranında artış göstererek 34,2490 seviyesine yükseldi. Doların bu hareketi, küresel gelişmelerle paralel ilerlerken, Euro/TL cephesinde %0,48 oranında bir gerileme yaşandı ve euro, 37,6064 seviyesinde işlem gördü.

Emtia piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Emtia piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 77,62 dolar seviyesinde tamamlarken, şu an itibarıyla %1,21 oranında değer kazanarak 78,53 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise %0,12’lik hafif bir artış göstererek 2.659,16 dolara ulaştı.

Ons altın ise %0,12’lik hafif bir artış göstererek 2.659,16 dolara ulaştı.

Ayrıca, gram altın alış fiyatı 2.935,27 TL, satış fiyatı ise 2.935,64 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 18.786 TL, satış fiyatı ise 19.140 TL olarak belirlendi.

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