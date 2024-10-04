4 Ekim Haftanın Son Gününde BIST 100’de Hareketlilik Devam Ediyor, Brent Petrol Yükseliyor!
4 Ekim Haftanın Son Gününde BIST 100’de Hareketlilik Devam Ediyor, Brent Petrol Yükseliyor!
Bugün borsada dikkat çeken dalgalanmalar ve sektörlerdeki sürpriz hareketler yatırımcıların odağında. Özellikle BIST 100’deki yükseliş ve sigorta sektörünün kazandıran performansı, günün en öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Döviz kurlarında ise dolar yükselişe geçerken, petrol ve altın fiyatlarındaki değişimler dikkat çekiyor. İşte günün piyasa özeti ve tüm detaylar!
BIST 100 endeksi, 4 Ekim itibarıyla %1,69 oranında değer kazanarak 9.048,20 puana yükseldi.
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