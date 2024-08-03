4 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün elektronik cihazlar ve dijital dünya sabrını sınayabilir. Çünkü Merkür retronun başlaması ile birlikte birtakım sistemler bozulabilir. Haliyle bu durum iş hayatını olumsuz etkileyebilir. Özellikle de dijital mecralar üzerinden yürüttüğün kariyer süreçlerinde beklenmedik zorluklarla karşılaşmamak adına önlemler almalısın. Yeni düzenini inşa ederken dikkatli olmalı, tüm detayları ayrı ayrı ele alacak kadar hassas bir yol izlemelisin.

Öte yandan bugün, Başak burcunda geri hareket eden Merkür'ün etkisiyle duyguların ikinci planda kalabilir. Romantik ilişkiler seni zorlayabilir, hatta yalnızlığı tercih edebilirsin. Haftanın son gününü kendinde baş başa kalarak ve dinlenerek geçirmek isteyebilirsin. Partnerinle arana soğukluk girebilir, zira partnerin duygularını kontrol altında tuttuğunda yeni halinden endişe duyabilir. Ona karşı biraz daha samimi ve açık olsan iyi edersin.

Günün özellikle ikinci yarısında ise sağlığınla ilgili gelişmeler seni bekliyor. Önemli bir şifalanma süreci içerisine giriyorsun, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...