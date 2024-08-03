4 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sağlığına dikkat etmelisin. Haftanın son gününe denk gelen güçlü gezegen hareketleri özellikle sinir sistemini etkileyebilir. Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi, şifa enerjisinin seni teyit geçmesine neden olabilir. Özellikle de ağırlık kaldırırken bel ve omurga sistemine dikkat et. Ya da ekstrem sporlarla heyecanlı doruklarda yaşadığın anlarda ufak tefek kazalardan kendini sakın.

Belki de yılın üçüncü retro sürecini, rutin kontrollerini yaptırarak ve iyileşmeye odaklanarak geçirebilirsin. Bunun için biraz daha sakin sporlara, büyük heyecanlar yerine ufak tefek maceralara ve sağlıklı beslenme düzenine odaklanabilirsin.

Tüm bunların yanında aşk da sana iyi gelecektir. Stresini artıran gökyüzü hareketlerinden daha az etkilenmeni sağlayacak romantik sürprizlere hazırlıklı ol. İlişkinde şımartılan taraf olmanın tadını çıkar. Eğer bekarsan, kalbini aşkı aç ve hayata karış. Çünkü aradığın gerçek aşkı bulmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...