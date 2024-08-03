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4 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 19:02

Her şey bir anda netleşebilir, retro gözünüzü açabilir! Peki, 4 Ağustos Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevil Terazi, bugün kelimenin tam anlamıyla puslu görüntülerin dağıldığı ve her şeyin bir anda netleştiği anlar yaşayacaksın. Merkür retro, gönül gözünü açacak! Sen de bu sayede büyük resmi netlikle göreceksin. En çok da sosyal çevrende arkandan çevrilen işlerin farkına varacak, aile içindeki anlaşmazlıkları çözecek ve özel hayatındaki gelgitleri sonlandırmanın yolunu bulacaksın. Böylece aşk hayatında mutluluğu yakalayacağına da eminiz. Kısacası bugün yapılacak çok iş var. 

İlk olarak sosyal çevrende yaşayacağın değişimden söz etmek istiyoruz. Çünkü dostunu da düşmanını da ayırt etmek üzeresin. Kimsenin hakkını yemesine izin vermeyeceğin bir güne başlıyorsun. Dostlarına yapacağın küçük sınavlar, ilişkilerini yeniden şekillendirmeni sağlayacak. Hatta belki de bir pazar buluşması, toksik ilişkilerden arınmanı sağlayacak. 

Gelelim aile arasındaki düzene. Partnerini ailenle tanıştırmaya ne dersin? Retro seni hızlı bir kararla ilişkinde bir sonraki aşama geçmeye davet ediyor. Bu dönemde sen de aile içindeki dengeyi ve kendi hayatının sınırlarını bu şekilde belirleyeceğini düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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