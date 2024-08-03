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4 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 19:02

Retronun başladığı anda, yolunuzu çizmiş olmalısınız. Peki, 4 Ağustos Pazar gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendine bir hedef belirlemelisin. Geleceğine dair bir karar almalı ve mümkünse bu doğrultuda ilk adımı bugün atmalısın. Zira, Merkür retronun başlaması ile birlikte hayatında köklü değişiklikler meydana gelebilir. Sen ise bu güçlü değişim ve dönüşüm sürecini istediğin şekilde yönetebilme fırsatını kaçırmamalısın. Hayattan beklentilerine uygun ve gerçekçi bir hedefle retronun kazanını sen olabilirsin. Bu dönemde kalbinden geçen ya da dilinden dökülen her şey gerçeğe dönüşebilir... 

Tam da bu noktada beklenmedik bir tesadüf aşka dönüşebilir. Mevcut ilişkiler evlilik yoluna girebilir. İş değişiklikleri ve kazancında artış da söz konusu olabilir. Maddi ve manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak Merkür resmen senden yana. 

Tabii bu dönem dikkat etmen gereken bir konu da var. Etrafındaki insanlar için dilediği şeyler de seni bulabilir. Bu yüzden dua ve dileklerine dikkat etsen iyi olur. En önemlisi ise kalbini karartmamak ve kötü dileklerde bulunmamak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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