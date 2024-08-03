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4 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 19:02

Yılın üçüncü retrosunda Merkür, değişim enerjisini yönetiyor! Peki, 4 Ağustos Pazar gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yeni girişimler ve anlaşmalar için doğru bir gün değil. Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi ile birlikte alacağın kararlara dikkat etmen gerekiyor. Yeni ayın heyecanı, içinde değişim arzusunu uyandırsa da attığın her adamda dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Özellikle de retronun başlangıcı olan bugün, iş hayatında ilgili ani kararlar almaktan kaçınmalısın. Maddi güvenliğini sağlamadan iş değişikliği yapmayı düşünmemelisin. Yeni iş tekliflerini değerlendirirken ise bu işin ne kadar uzun süreceğine odaklanmalısın. 

Tüm bunların yanında bilmeni isteriz ki retroda başlayan İşler pek de uzun vadeli olmayacaktır. Öte yandan bugün mucize bir aşktan söz etmek mümkün olabilir. Belki de kalbinin derinlerindeki yarım kalmış hikaye tamamlanmak üzeredir...

Duygularının seni ele geçirmesine izin verirsen, bu hikayenin devam edip etmediğini öğreneceksin. Aşkın heyecanı seni sararken, hayatın tadını çıkarsan iyi edersin. Pazar gününe eğlenerek başlamanı tavsiye ederiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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