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4 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 19:02

Merkür retro başlıyor, romantik ilişkilere dikkat! Peki, 4 Ağustos Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında çalkantılara ve gelgitlere hazır ol. Merkür'ün Başak burcundaki gerilemesi ile birlikte eski aşklar gündeme gelebilir. Açıkçası bu dönemde hem kafan hem duyguların karışabilir... Tam da bu noktada ilişkilerini sorunsuz yönetebilmek için ani kararlar vermezsen iyi edersin. Duygularından emin olmadan, karşındakinin sevgisini sorgulamamalısın. Belki de bugünlerde biraz yalnız kalmalı ve kafanı dinlemelisin. 

Mutluluğu yakalamak isterken, bazı tatlı tesadüfler de yaşayabilirsin! Haftanın son gününde, aklını karıştıran o kişiyle beklenmedik bir şekilde bir araya gelebilirsin. Ne diyelim, 'Ask tesadüfleri sever' ama siz yine de retroda kontrolü elden bırakma. 

Gelelim iş hayatına! Özellikle kazançların ile ilgili kararlarda ve finansal konularda risk almaktan kaçınmalısın. Hızlı sonuçlar elde etmek isterken mevcut düzenini riske atabilirsin. Bunun yerine kariyer basamaklarını adım adım tırmanmayı, kazancını istikrarlı bir şekilde artırmayı hedeflemelisin. Zira bu dönem risk almak için pek de doğru değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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