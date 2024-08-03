4 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün evine ve yaşam alanına odaklanabilirsin. Hayatındaki değişiklik arayışı ve Merkür'ün zorlayıcı etkiyle başa çıkmanın en iyi yolu düşüncelerden uzaklaşmak olabilir. Tabii bu da ancak düşüncelerini başka bir noktada odaklamakla mümkün olabilir. Tam da bu noktada bir süredir ertelediğin, tamirat ve tadilat işlerine odaklanabilirsin. Belki de yaşam alanında daha köklü ve cesur bir değişiklik yapmayı da düşünebilirsin. Şehir değiştirmek ve hatta ülke değiştirmek bile gündeminde yer alabilir. Fakat bu kararı hızlı bir şekilde almamalı ve dikkatli olmalısın.

Retroyu fırsat bilerek duygusal konulara da odaklanmaya ne dersin? Belki yeni bir aşkın zamanı gelmiştir... Özellikle de kalbini aşka kapatan Başak burçları için aşkın zamanı geldi. Hayatın heyecan katan, sevildiğini hissettiren ve seni önemseyen kişi bir şans ver deriz. Mesela bir pazar kahvaltısı, sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir.

Tüm bunların yanında, iş hayatında göz görgülü başarıları elde edeceğin bir gün seni bekliyor. Bugün attığın her adımda başarıya biraz daha yaklaşacaksın. Fakat çalışma düzeninde değişiklik yapmamalı, mevcut düzenini korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...