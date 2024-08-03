4 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sosyal hayatına her zamankinden çok daha fazla önem verebilirsin. Hatta bugün, yalnız kalma fikri sana kendini iyi hissettirmeyebilir. Sevdiklerinle bir arada zaman geçirmek, büyük aile sofralarında bir araya gelmek veya eğlenceli aktivitelerde dostlarınla olmak isteyebilirsin. Yalnız kaldığın anda zihnindeki sesler seni rahatsız edebilir ve karmaşık düşüncelere kapılmana neden olabilir. Eğer yalnız yaşıyorsan, gece bir arkadaşında kalmayı bile tercih edebilirsin.

Tüm bunların sebebi ise Merkür'ün Başak burcundaki geri hareketi! Yılın üçüncü retrosunda, kalabalık içinde olmak ise harika bir fikir. Çünkü tek başına iken alacağın kararlar ve kapılacağın düşünceler pişmanlıkları beraberinde getirebilir. Tam da bu noktada aşk hayatına dair ani kararlar almaman gerektiğini hatırlatmalıyız. Mümkünse bugün mevcut düzeni devam ettirerek pazar gününün tadını çıkarmaya odaklanmalısın. Ciddi konularla ilgili derin düşüncelerden kaçınmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...