31 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren hayatında köklü değişiklikler meydana gelebilir. Bulunduğun semtten, şehirden ve hatta ülkeden taşınmak gündeminde yer alabilir. Bu sayede bulunduğun sosyal çevreyi de değiştirmek hayatına düşündüğünden çok daha derin bir anlam katabilir. Kendin daha rahat ve özgür, fakat zaman zaman da yalnız hissedebileceğin bir konum tercih edebilirsin. Zira yalnızlığın sana iyi geleceği bir dönemdesin.

Büyük şehirden, küçük bir sahil kasabasına kaçışa ya da sınırlı bir çevreden, geniş imkan ve olanaklara sahip bir yere taşınmaya hazır ol... Yaşayacağın bu köklü değişiklik, iş hayatına da etki edebilir. Bu dönemde evden çalışmayı veya yeni bir iş aramayı düşünebilirsin. Daha fazla öncelik verdiğin bazı şeyler için kariyer hedeflerini değiştirebilirsin.

Profesyonel hayatın değil de duyguların ön planda olduğu bugün, aşk da seninle! Partnerinle birlikte yeni başlangıçlara ve tatlı telaşlara hazır ol. Güzel haberler seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...