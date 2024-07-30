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31 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 18:59

Ayın son gününde sevdiklerinizi önemseyin, sabırla dengeyi bulun. Peki, 31 Temmuz Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Temmuz Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aile arasında ufak tefek sürtüşmeler meydana gelebilir. Sınırlardan hoşlanmayan kişiliğin ile 'isyan bayrağını' çekebilirsin. Özellikle ailen, yakın çevren ve arkadaşlarınla aranda üstünlük kurma yarışı söz konusu olabilir. Anlaşılan bugün, gücünü göstermek istiyorsun. Fakat bunu yaparken dikkatli olmalı, sevdiklerinle birlikte bir hayat inşa etmenin bir kuralının da denge ve sabır olduğunu unutmamalısın. 

En çok da aşk hayatında sabıra ihtiyacın olacak! Partnerinle arandaki güçlü etkileşim altında, sevginin yüceliğine inanmalısın. Güven sorunlarını, akındaki soruları ve kuruntuları ardında bırakmalısın. Büyük bir aile kurmak istiyorsan tüm aileye sahip çıkma cesareti ile herkesi olduğu gibi sevme fikrine adapte olmalısın. 

Gelelim iş hayatına! Bu aralar ticarete atılmayı düşünmelisin. İşinin satış, pazarlama ve finansal dengesi konusunda daha hassas olmalısın. Bu sayede kazancını artırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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