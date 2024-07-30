31 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kararlı ve planlı olmalısın. Hayattan ne istediğini bilmeli ve buna göre hareket etmelisin. Çünkü bugün karşına birden fazla yol çıkacak. Astrolojik anlamda güçlü etkilerin altındayken, resmen şansın açılacak. Tabii bu şansı değerlendirmek en önemli konu olacak. Kesenin bereketi artacak, kalbine huzur dolacak ve aşk seni bulacak. Ama bunun için önce kendine ve kendi gücüne inanmalısın...

Yürekten inandığın şeylerin gerçek olduğu bir güne başlıyorsun. Gezegenler yüreğinin sesini dinliyor desek, pek de yanılmış olmayız. Bu nedenle yüreğinde yeşerttiğin, dilinle ikrar ettiğin her söze dikkat etmelisin. Yüreğini karartmamalı, güzelliklerin peşinden koşmalısın. Umutsuzluklardan ve kötü niyetten uzaklaşmalı, güzel şeyler duymaya hazır olmalısın. Para, güç, aşk ve huzur dilemelisin.

Bu arada özellikle de iş arayan Balık burçlarına önemli bir haberimiz var. Aradığınız çıkar yol karşınıza çıkacak. Şansınız bol olsun, sabredin son düzlüktesiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...