31 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün finansal konuları enine boyuna düşünmelisin. Bir süredir, belki de yazın heyecanı ile bütçeni fazla aşmış olabilirsin. Yatırımlarını tırtıklamaya başladın, borç ya da kredi riskine girdiğin bir dönemdesin. Bu süreci aşabilmek için bir an önce harekete geçmelisin. Yeni ay gelmeden düzlüğe çıkmak için adım atmalısın.

İşte tam da bu noktada, astrolojik anlamda desteklendiğini söylemeliyiz. Gökyüzü kariyerinde ilerleme ve yükselme imkanı sunarak hayatını kolaylaştırabilir. Fakat karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirmelisin. Seçeneklerin arasında en doğru olanı tercih ettiğine emin olmalısın.

Gelelim aşk hayatına! Maddi zorlukları aşmam konusunda en büyük destekçin partnerin olacak. Onun bu desteği senin ilişkiye eskisinden çok daha farklı bakmana neden olacak. Desteklenmek, geleceğe dair kararlar almana yol açacak. Aman dikkat 'aşkın gözü kördür'. Gelecek planları yapmadan önce duygularından emin ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...