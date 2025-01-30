31 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hoş görülü ve akıllı olacaksın! Hafta sonuna girerken içsel anlamda dengeye ulaşacaksın. İlişkilerin ve iç dünyan arasında sarsılmaz bir düzen inşa etmek üzeresin. Kendinden emin bir şekilde hareket edecek, ne istediğini bilecek ve sınırlarını belirleyeceksin!

Tabii sınırlarını belirlemene Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı da etki edecek! Güneş'in canlılığından yararlanacak, Jüpiter'in pozitif algısıyla güçleneceksin. Bu sayede eskisinden çok daha huzurlu ve dingin olacaksın. Aceleyi, kararsızlıkları ve hırsları bir kenara bırakmak üzeresin.

Hafta sonuna bugünden hazırsın... Dinlenmeye, kalbinin sesini dinleyip aklınla dengeyi bulmaya ve iyileşmeye hazırsın! Günün tadını çıkar, bize soracak olursan ailen ve yakın dostlarınla eğlenmeye de odaklan. Özellikle günün akşam saatlerinde eğlenmek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...