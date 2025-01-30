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31 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.01.2025 - 19:01

Canlı ve pozitif olacaksınız. Peki 31 Ocak Cuma günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Ocak Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün hoş görülü ve akıllı olacaksın! Hafta sonuna girerken içsel anlamda dengeye ulaşacaksın. İlişkilerin ve iç dünyan arasında sarsılmaz bir düzen inşa etmek üzeresin. Kendinden emin bir şekilde hareket edecek, ne istediğini bilecek ve sınırlarını belirleyeceksin! 

Tabii sınırlarını belirlemene Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı da etki edecek! Güneş'in canlılığından yararlanacak, Jüpiter'in pozitif algısıyla güçleneceksin. Bu sayede eskisinden çok daha huzurlu ve dingin olacaksın. Aceleyi, kararsızlıkları ve hırsları bir kenara bırakmak üzeresin. 

Hafta sonuna bugünden hazırsın... Dinlenmeye, kalbinin sesini dinleyip aklınla dengeyi bulmaya ve iyileşmeye hazırsın! Günün tadını çıkar, bize soracak olursan ailen ve yakın dostlarınla eğlenmeye de odaklan. Özellikle günün akşam saatlerinde eğlenmek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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