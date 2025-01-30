31 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sevdiklerinden destek bekleyeceksin. Anlaşılmayı, fark edilmeyi ve görülmeyi arzulayacaksın. İçten içe yaşadığın sorunlar, tek başına verdiğin mücadeleler ve zorluklar konusunda ailene ihtiyaç duyacaksın. Belki de uzun zamandır ilk kez sığınacak bir liman arayacaksın.

Biraz durulmak, dinlenmek ve dertlerini paylaşmak sana iyi gelecek. Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle durman gerektiğini hissedeceksin. Hızla yetişmeye çalıştığın onlarca şeye, özgürlüğüne ve hatta yükselme süreçlerine bile ara vermen gerekebilir. Endişelenme bu inziva uzun sürmeyecek. Beklediğin desteği gördüğünde, yeniden ve hatta eskisinden çok daha güçlü bir şekilde geri döneceksin.

Tam da bu noktada anbean güçlenerek kendine geldiğini hissedeceksin. Yeter ki kendine ve sevdiklerine zaman ver. Bu arada gerçek aşkı da bulacaksın. Ansızın gelişen romantik bir yakınlaşma ile hayatının aşkına kavuşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...