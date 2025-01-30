31 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünden itibaren kıymetli bir iyileşme ve arınma dönemine giriyorsun. Bugüne dek seni yoran, bitkin düşmene neden olan ya da mücadele etmen gereken durumlardan kurtulanacaksın. Bir süredir devam eden tedavilerde başarı elde etmek, kendini bedensel ve ruhsal anlamda daha güçlü hissetmek de söz konusu olabilir.

Üzerinden yüklerini atıyorsun. Bu aşamada şifa enerjisi sadece sağlığın için değil iş ve özel hayatında da etkili olacak. Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle yenilenme fırsatı bulacaksın. Mesela, yeni bir işe ne dersin? Heyecanlı bir başlangıç yapabilirsin. Şehir değiştirmeni de sağlayacak bu başlangıç ile hayatını eskisinden çok daha sağlam temellere oturtabilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Duygusal konular ve hislerini görmezden gelemeyeceksin. Kalbinin sahibi ile tatlı bir tesadüf yaşayacak romantik anılar biriktirme şansı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...