31 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün özgürleşeceksin... Zincirlerini kıracak, kalıpları yıkacaksın. Şans getiren Jüpiter'in güçlü enerjisi Güneş'in canlı ve dinamik yapısıyla hayattan ne istediğini fark edeceksin.

Hayatının kontrolünü eline almak üzeresin! Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisinde olumlu düşüncelere dalacak ve hayatını bu sayede şekillendireceksin. Olumsuz duygular, mutsuzluklar ve dertler adeta üzerinden uçup gidecek. Zaten bu konuda karşına beklenmedik fırsatlar ve hoş teklifler de çıkacak. Yeni bir iş teklifi alırsan, hemen reddetme! Dikkatlice düşün, değişmek sana düşündüğünden iyi gelebilir.

Öte yandan seni sınırlandıran insanlardan ve ilişkilerden kopmak için de harika bir gün. Ayrılıklarla güçleneceksin. Bir süredir cesaret edemediğin adımları atarak yol ayrımlarını hızlandıracaksın. Bu sayede kendini çok daha iyi hissedeceksin! Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...