31 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendi başına buyruk hareket etmeyi tercih edebilirsin. İstediğini yapmak ve kendi yoluna odaklanmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Bu aşamada etrafındakilerin tavsiyeleri ve önerilerine karşı önyargılı davranabilirsin. Kendi başına buyruk ruh halin, tavsiyeleri baskı olarak algılayabilir. Kendine bir yol çiz ve keyfine bak!

Tam da bu noktada iş hayatında kendi bildiğini okuyabilirsin. Fakat bu durum hata yapmana neden olabilir. Dikkatli ol, bazen küçük tavsiyeler hayat kurtarabilir. Kendine güvenmekten vazgeçme ama durumu güç mücadelesine çevirme.

Gelelim aşk hayatına! Bu dönemde romantik ilişkiler ikinci planda kalabilir. Duygularını kontrol altında tutabilir, kalp kırıklıklarına karşı önlem alabilirsin. Kendini korumak için biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Sükunet ve huzur ile önümüzdeki birkaç günü sosyal çevrenden uzaklaşarak geçirebilirsin. Bu sayede kendini daha iyi hissedebilir, belki de kısa bir tatile çıkarak içsel anlamda huzura kavuşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...