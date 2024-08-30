31 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aklına gelmeyen başına gelebilir. Dikkatli ol, plansız ve tesadüfi durumlar kafanı karıştırabilir. Beklenmedik bir karşılaşma ise duygularını alt üst edebilir. Geçmişten gelen misafir ile romantizmin doruklarına ulaşabilirsin. Fakat bu aşamada mevcut ilişkin ile geçmiş arasındaki karmaşa seni yorabilir. Eski aşkın ya da yakın dostların büyük kalp kırıklıklarını da beraberinde getirebilirler...

Tam da bu noktada duygusal anlamda kendinden emin olmalısın. Bugün aşktan beklentin ve sosyal hayatına dair tercihlerin her zamankinden çok daha önemli olabilir. Kalbinin seni götürdüğün yere gitmelisin. Mutluluğun kaynağı duygusal anlamda dengeyi bulduğun noktada. Bu arada belki de sosyal çevreni değiştirmenin de zamanı gelmiştir. Yeni ilişkiler kurmak sana iyi gelebilir.

Öte yandan iş hayatında da zorlu süreçlere karşı önlem almalısın. Riske girmeden ilerle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...