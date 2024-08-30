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31 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 19:02

Aklınıza gelmeyen başınıza gelebilir! Peki 31 Ağustos Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Ağustos Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aklına gelmeyen başına gelebilir. Dikkatli ol, plansız ve tesadüfi durumlar kafanı karıştırabilir. Beklenmedik bir karşılaşma ise duygularını alt üst edebilir. Geçmişten gelen misafir ile romantizmin doruklarına ulaşabilirsin. Fakat bu aşamada mevcut ilişkin ile geçmiş arasındaki karmaşa seni yorabilir. Eski aşkın ya da yakın dostların büyük kalp kırıklıklarını da beraberinde getirebilirler...

Tam da bu noktada duygusal anlamda kendinden emin olmalısın. Bugün aşktan beklentin ve sosyal hayatına dair tercihlerin her zamankinden çok daha önemli olabilir. Kalbinin seni götürdüğün yere gitmelisin. Mutluluğun kaynağı duygusal anlamda dengeyi bulduğun noktada. Bu arada belki de sosyal çevreni değiştirmenin de zamanı gelmiştir. Yeni ilişkiler kurmak sana iyi gelebilir. 

Öte yandan iş hayatında da zorlu süreçlere karşı önlem almalısın. Riske girmeden ilerle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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