30 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygularını her zamankinden daha açık ve net bir şekilde ifade etmelisin. Hislerini saklamak yerini, tüm arzularınla birlikte duygularını ortaya çıkarmak sana iyi gelecektir. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu üçgen açının etkisi altında, romantizmin peşinden koşmalısın. Açıkçası bugünlerde aşkın en heyecanlısını yaşama şansın var, bu fırsatı kaçırma deriz. Kalbinin sesini dinlersen, kaybetmeyeceğin başlangıçlar yapmak üzeresin.

İş hayatında da yeniliklerden söz etmek mümkün. Bugünlerde kararlı ve disiplinli bir çalışma düzeni ile kendini işini kurabilirsin. Hayatına yeni yollar, keyifli başlangıçlar ve kazanç kapıları katmalısın. Ek iş ya da danışmanlık işleriyle mevcut düzeninin dışına çıkabilirsin. Bu dönemde maddi ve manevi anlamda güçlenirken kazancını doğru değerlendirmeyi de ihmal etme. Unutma yatırımların geleceğini yönlendirecek.

Hayatına yeni bir düzen ve egzersiz takvimi de katmaya ne dersin? Bu sayede kendini bedensel anlamda da daha sağlıklı hissedebilir, gücüne güç katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...