30 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sevginin iyileştirici gücüyle dolup taşmaya hazır ol. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu üçgen açının şifa enerjisi ilişkilerine yansıtacak. Aşkını, aile bağlarını ve finansal ortaklıklarını doğrudan etkileyecek.

İşte tam da bu noktada barışma, kavuşma ve aşk enerjisini kucaklamalısın. Uzak ilişkilerde mesafeleri bitiren, küsleri barıştıran, aşıkları buluşturan Venüs, sana güç verecek. Bu dönemde sevdiklerine karşı daha anlayışlı ve empatik olacaksın. Sana uzanan elde şefkati ve huzuru bulacaksın. Sevgiyle ve huzurla dolduğun anlarda partnerinden destek de göreceksin. Bu sayede aşkın heyecanına bir kez daha katılacağına da eminiz.

Gelelim finansal konulara. Gelir, gider dengesinin sağlandığı günün avantajı ile mali güvenliğini sağlayabilirsin. Bu dönem ticari anlaşmalara imza atabilir, terfi edebilir ve alım satım konularında radikal kararlar alabilirsin. Eline geçecek toplu parayla yapacağın işleri planlamaya başlasan, aynı zamanda yatırım stratejileri de belirlesen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...