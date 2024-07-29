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30 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 19:01

Venüs, önceliklerinizi değiştiriyor! Peki, 30 Temmuz Salı gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünden itibaren önceliklerin değişebilir. Venüs ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle kendini her şeyin önüne koyabilirsin. Bir süredir kendini ihmal etmiş olmanın acısını çıkarmaya hazır ol. Zira bu dönemde yaşanan gelişmeler de kendine önem vermen, özellikle de sağlığına dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor. Sanıyoruz bebek yolda! 

Aile yaşantında dinamik değişiklikler yaratacak Chiron etkisi ile aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ya da çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsin. Tabii bunların dışında kardeşlerinle arandaki bağları güçlendirecek bir araya gelişler de söz konusu olabilir. Küslükleri bitebilir, maaile büyük bir sofrada bir araya gelebilir. 

Tüm bunların yanında iş hayatında da kısa seyahatler yapabilir, eğitimlere, kongre süreçlerine, fuarlara ya da seminerlere dahil olabilirsin. Görünen o ki yeni pozisyonun için hazırlıklara başlamanın zamanı geldi. İş hayatındaki başarılarının kariyer fırsatlarına dönüştüğü bir hafta seni bekliyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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