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30 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 19:01

Chiron, hayat enerjisiyle dolmanızı sağlayacak! Şimdi yaşayın... Peki, 30 Temmuz Salı gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Temmuz Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kendine zaman ayırmalısın. Hayatındaki stres faktörlerinden kurtulmalı, zihinini azat etmelisin. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu üçgen açı senin için yeni bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. Hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağı, özellikle sağlık konusunda şifa enerjisiyle dolduğun anlar seni bekliyor. Bedensel ve ruhsal anlamda iyileştikçe özgürleşeceğini de söylemeliyiz. 

İşte tam da bu noktada tüm duyguları dolu dizgin yaşadığın günler çok yakın. Belki hemen yola çıkmalı ve bir süredir gitmek istediğin yerleri keşfetmelisin. Hayata karışmalı, kendin olmalı ve sınırları zorlamalısın. Bu sayede hem maddi hem de manevi anlamda rahatlayacaksın. 

Gelelim hayatına heyecan katacak aşk hayatına. Konu aşk olunca bir adım geri atmaktan vazgeçmelisin. Cesaretini toplayarak ilişkini bir sonraki aşamaya taşıyabilirsin. Ya da yeni bir aşka yelken açabilirsin. Tabii bunun için kalbini açman şart. Ne dersin, artık birine şeffaf olmanın zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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