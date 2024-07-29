30 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün psikolojik anlamda yenilenecek ve güçleneceksin. Spiritüel enerjilerin seni sarmasıyla adeta değişeceksin! Tabi bu dönemde hayatında heyecan arayışı içerisine girebilirsin. Radikal kararlar alarak bir anda köklü değişikler yapabilirsin. İstifa etmeye, yola koyulmaya ve kariyerinin seyrini tamamen değiştirmeye hazırsın. Bir süredir ertelediğin ne varsa, şimdi zamanı geldi!

Harekete geçmek için harika bir gün! Yolunun son derece açık olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Zira, Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu üçgen açı, alacağın riskli kararların önünü açıyor. Böylece bu dönemde bir işi bırakmak yenisinin habercisi oluyor. Geleceğine şekil verecek yatırıma dönüşecek kararlarınla mutlu olacağın bir gün seni bekliyor.

Tam da bu noktada aşktan da haber vermeliyiz. Kalbini çalacak kişi ile uzun süreli ve ciddi bir ilişki yaşayabilirsin. Aşkın heyecanı ile yenilenmeye, her işi aşkla yapmaya hazır ol. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...