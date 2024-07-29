30 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş hayatında önemli adımlar atabilirsin. Venüs ile Chiron'un ilerleme enerjisiyle kariyerinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin. Haftaya lider olarak başlayan Aslan burçlarının, yeteneklerini göstermesinin tam zamanı. Başarılarına başarı katarak hedeflerine ulaşmaya hazır ol. Ön planda olmak, elini attığın her işi layığıyla yapmak ve fark yaratmak tam da ihtiyacın olan şey. Ne diyelim, herkesin senin gibi gerçek bir lidere ihtiyacı var.

Her şeyi düzene sokacak ve disiplini sağlayacak güce sahipsin. Fakat mali konularda ani kararlar almaktan ve risk almaktan kaçınmalısın. Chiron'un gökyüzünü himayesine aldığı güçlü etki kârlı gelişmelerin önünü kapatıyor gibi! Dikkatli olman, bütçeni koruman şart.

Tam da bu noktada kazançlı çıkacağın ilişkilerden söz etmeliyiz. Aşk bu dönem sana çok yakışacak. Yeni bir aşk gündeme gelmese de mevcut ilişkinde romantizm seni bekliyor. Partnerinden gelecek güzel haberlere ve tatlı sürprizlere hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...