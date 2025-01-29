30 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün takıntıların artabilir. Zihnin olumsuz düşüncelere dalabilir ve motivasyonunu düşürebilir. Zaman zaman uzaklara dalabilir, geçmişe dönebilir ve kendini bir döngünün içerisinde bulabilirsin. İçinde bulunduğun bu girdaptan çıkmalısın! Tabii bunun için önce yüklerinden kurtulmalısın... Üzerindeki stresten, geçmişin yüklerinden ve seni üzen olaylardan uzaklaşmanın zamanı geldi.

İşin, ailen, eşin ya da dostların ayırt etmeksizin bazı dönüşümler gündeminde yer alabilir. Kimi insanları hayatından çıkarmak, iş değiştirmek, sorunları ve sorunlu ilişkileri terk etmek için kendini hazır hissedebilirsin. Bu arınma ile güçlenecek ve beraberinde takıntılarından da kurtulduğunu göreceksin. Yeter ki konfor alanından çıkmaya ve alışkanlıklarını değiştirmeye hazır ol.

Tüm bu süreçte psikolojik olarak da yenileneceksin. Belki biraz meditasyon ve terapi ile şifa da bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...