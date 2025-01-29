30 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün adeta yenilenecek ve tazeleneceksin. Kendini iyi hissedecek düşüncelerini ve hislerini özgür bırakarak huzura kavuşacaksın. Bugüne dek hayatına hakim olan kalıplardan kurtulacak, kendi inşa ettiğin duvarları ve koyduğun sınırları da aşacaksın. Yepyeni bir sen ile hayatının bambaşka bir dönemine başlamak üzeresin.

Bilinçaltının derinlerindeki sesi duyuyor olabilirsin. Hayatını değiştirecek adımlar atarak özgürleşebilirsin. Her zaman değer verdiğin ve kendinden çok imtiyaz tanıdığın kişilerden de uzaklaşacaksın. Artık önceliğin hislerin, arzuların ve isteklerin haline gelecek!

Tüm bu süreçlerde kendini daha iyi hissetmek ve geçmişi daha kolay ardında bırakmak için biraz meditasyon da yapabilirsin. Rüyaların, düşlerin ve sezgilerin de sana yol gösterecek. Kalbinin sesini de dinlemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...