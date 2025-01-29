30 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün güçlü bir şifa enerjisi ile dolacaksın. Plüton'un güçlü enerjisiyle beslenecek, adeta yenileneceksin. Kendini göstermenin bir yolunu bulacak, sıradan şeylerden uzaklaşacaksın.

Dilersen önce adeta hücrelerine işleyecek şifa enerjisiden söz edelim. Kronik hastalıklar, sorunlar ve zorlu meselelerden uzaklaşacaksın. Bir süredir tedavisini gördüğün hastalıklardan arınanacaksın. Bu sayede hafifleyecek ve iyileşeceksin. Bilim dünyasının şifalı gücüne inanmak ve iyilik halini kabul etmek de bu süreçte en önemli adımlar olacaktır.

Gelelim hayatındaki monoton düzeni yıkan kararlara. Bugün beklenmedik bir teklif alabilirsin. Bir yabancıdan aşka dair bir teklif ya da bir iş imkanı gündeminde yer alabilir. Düşünmeden reddetme, konfor alanından çıkmak bazen sıradanlıktan uzaklaşmak ve güvenli bölgeden ayrılmak düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...