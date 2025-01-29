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30 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
29.01.2025 - 19:00

Şifalanacaksınız! Peki 30 Ocak Perşembe gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün güçlü bir şifa enerjisi ile dolacaksın. Plüton'un güçlü enerjisiyle beslenecek, adeta yenileneceksin. Kendini göstermenin bir yolunu bulacak, sıradan şeylerden uzaklaşacaksın. 

Dilersen önce adeta hücrelerine işleyecek şifa enerjisiden söz edelim. Kronik hastalıklar, sorunlar ve zorlu meselelerden uzaklaşacaksın. Bir süredir tedavisini gördüğün hastalıklardan arınanacaksın. Bu sayede hafifleyecek ve iyileşeceksin. Bilim dünyasının şifalı gücüne inanmak ve iyilik halini kabul etmek de bu süreçte en önemli adımlar olacaktır.  

Gelelim hayatındaki monoton düzeni yıkan kararlara. Bugün beklenmedik bir teklif alabilirsin. Bir yabancıdan aşka dair bir teklif ya da bir iş imkanı gündeminde yer alabilir. Düşünmeden reddetme, konfor alanından çıkmak bazen sıradanlıktan uzaklaşmak ve güvenli bölgeden ayrılmak düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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