30 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün iş hayatında yeni başlangıçlara imza atabilirsin. Uzun vadeli planlar yaparak cesuru hamleler yapmaya hazır ol. Belki de ay boyunca planladığın ve hayata geçirmek konusunda şüphelerin olan projenin ilk adımlarını atmanın zamanı geldi. Fakat bilmelisin ki yolun uzun... Yaptığın bu başlangıç ile ileriye doğru attığın ilk adım uzun vadede kazançlı bir yatırım haline gelecek. Üstelik hayatını garanti altına almanı da sağlayacak.

Tam da bu noktada bazı ufak gerilimlere hazır olmalısın. Elbette iş hayatında iniş çıkışlar yaşayacaksın. Ama günün sonunda Kazanan sen olacaksın. Cesur ve tutkulu bir şekilde önüne bak.

Aşkın da uzun soluklusu seni bulacak! Romantik bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Aşka kapılıp mutlu bir birlikteliğe 'Evet' demek özeresin. Partnerinle birlikte evliliğin dışında çocuk sahibi olmayı da düşünebilirsin. Aileni genişletmeye ve sevgini büyütmeye hazırsın. Bu arada heyecan ile kendini ve sağlığını ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...