30 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün fırsat ayağına gelecek. Özellikle romantik konularda mutluluğu elde edeceksin. Partnerinden gelecek hoş bir teklife ve hafta sonu sürprizlerine hazır ol. Aşk hayatında her zamankinden çok daha net ve kararlı olacaksın. Son kararı vermek, bekarsan yeni bir aşka atılmak için içgüdülerine güven. Çünkü hislerin seni yanıltmayacak.

Kalbinin sesini dinlemen gereken bir diğer konu ise finansal meseleler. Bütçene dikkatli yönetmek zorunda kaldığın Ağustos ayı sona eriyor. Elektronun bitmesiyle biraz daha rahat hareket edebilirsin. Rahatlılığına rahatlık katacak ve konfor alanını genişletecek iş tekliflerine de hazır olmalısın. Daha fazlasını kazandığım bir dönem başlıyor. Tabii yine de hesabını kitabını bilmekte fayda var, bizden söylemesi.

İş hayatında kendini ispatlama ve maddi özgürlüğünü eline alma heyecanı ile kendini ihmal edebilirsin. Sağlığına, egzersizlere bak hobilerine vakit ayırarak stressiz bir hayat inşa etmelisin. Yaşadığın heyecan verici gelişmelerin istikrarı ve sürekliliği için enerjini koru. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...