30 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ailevi sorunlar ve parasal sıkıntılar sona eriyor. Kendi sorumluluklarını üstlenerek geri kalan zorlukları elinin tersi ile itmek üzeresin. Bugünden itibaren kendi yoluna odaklanmak isteyeceksin. Bunun için birtakım cesur adımlar atacak ve gerekirse bazı aile bireylerinden uzaklaşmayı tercih edeceksin. Bu ayrılık sana iyi gelecek! Zira bu sayede yüklerinden kurtulacak, kendine ve hayatına odaklanabileceksin. Fakat bunu yapmadan önce ortak malların ayrılması konusunda harekete geçmek isteyebilirsin. Çünkü bugünden itibaren kimsenin seni bağlaması ya da kısıtlamasını kabul etmeyeceksin.

Bu aşamada kararlı ve cesur olmalısın. Miras davaları, nafaka ve velayet süreçleri ve gündeminde yer alabilir. Ama şimdiden söyleyelim, karar açıklandığında mutlu olan taraf sen olacaksın. Bunun için sadece biraz daha sabretmelisin. Zorlu geçen ağustos ayının 30. gününde sabrın sonu selamet olacak.

İş hayatında da benzer gelişmelere hazırlıklı ol. Maddi anlamda rahata ulaşmanı sağlayacak maaş artışları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...