3 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yüksek ideallere odaklanabilirsin. Venüs ile Uranüs arasındaki kare açının etkileriyle özgünlüğe ve sanata her zamankinden daha fazla odaklanabilirsin. Sanatsal bakış açın, estetik duygun ve arzularını tetikleyen bu açı kalıbında 'daha fazlasını' isteyebilirsin. Daha tutkulu, daha heyecanlı, daha özgür... Neredeyse tüm duygularını doruklarda yaşayabilirsin!

Dolu dolu bir güne hazır ol! Kendini zirvede görmek istediğin bir gün olacak. Yaratımsal ve üretimsel süreçlerin yoğun olduğu bu pazar günü, fikirlerini bir yere not etmeyi unutma! Kim bilir belki de geleceğe yön verecek fikri bulabilirsin. Zaten en iyiyi elde etme hırsı ve odaklandığın yüksek idealler seni benzersiz işler yapmaya teşvik ediyor.

Kişilere değil olaylara ve fikirlere odaklandığın gün boyu çok yorulacağını tahmin ediyoruz. Lakin bu yorgunluk uzun zamandır ihtiyacın olan zihinsel temizliği sağlayacak. Zihnin adeta olumsuz düşüncelerden arınarak aydınlanacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...