3 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugüne kariyer hayatındaki olumlu gelişmelerle başlayacaksın. Bir süredir beklediğin terfi ya da iş teklifi, tam da beklentilerini azalttığı noktada karşına çıkabilir. Sosyal çevrende karşına çıkan bazı kişiler, iş hayatında ilerlemen için sana destek verebilir. Mevcut düzeninden daha iyisine kavuşmak üzeresin. Zira bu dönem, hem başarılarının hem de gelirinin artışından söz etmek mümkün olacaktır. Tüm bunların yanında sen de iş hayatında kendine daha fazla güvenmeli ve kendinden daha emin bir şekilde hareket etmelisin.

Gelelim aşk hayatına! Şimdiden söyleyelim, hızlı başlayan hafta sonuna ve iş hayatındaki yoğun tempoya denge getirecek yegane konu romantizm. Partnerinle keyifli zaman geçirmeye odaklanmasın. Birlikte yapacağınız etkinliklerde ve küçük seyahat kaçamaklarında kendini dış dünyaya kapatabilirsin. Belki bu arada aile içindeki sorumluluklarından biraz uzaklaşabilir, kendine alan açabilir ve bu alanı korumaya özen gösterebilirsin. Açıkçası bu karar ilişkindeki dengeli değiştirebilir ve hayatına huzur getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...