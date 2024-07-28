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29 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 19:00

Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı! Peki, 29 Temmuz Pazartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kişisel hedeflerinin ve arzularının peşine takıl. Sen olmaya, özgür olmaya ve hayata odaklan. Bu sayede özellikle uzun vadeli kariyer hedeflerine kolayca ulaşabilirsin. Ne istediğine karar vererek ilk adımı atman yeterli olacaktır. Zira Uranüs, bugün yolunu açmaya hazırlanıyor. Temellerini bugün attığın her işte başarılı olma ihtimalin son derece yüksek. Daha net ifade etmek gerekirse, bugün bir dilek dile ve olması için geri sayıma başla. Tabii olumlu ve ilerleme odaklı dilekler dilemeyi unutma. Manevi değil maddi konuları odaklan. 

Çok para kazanacağını söylemiş miydik? Gökyüzündeki ilerleyiş, finansal dengeni değiştirebilir. Miras, nafaka ya da borçların ödenmesi yoluyle yeni gelir kaynakları elde edebilirsin. 

Aşk hayatında ise bu kadar şanslı olmayabilirsin. Uranüs, birtakım negatif enerjileri de beraberinde getirebilir. Yol ayrımları ve ayrılıklar gündemde olabilir. Biraz hüzün yaşasan da kalbin dinlendiğinde huzura kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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