29 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kişisel hedeflerinin ve arzularının peşine takıl. Sen olmaya, özgür olmaya ve hayata odaklan. Bu sayede özellikle uzun vadeli kariyer hedeflerine kolayca ulaşabilirsin. Ne istediğine karar vererek ilk adımı atman yeterli olacaktır. Zira Uranüs, bugün yolunu açmaya hazırlanıyor. Temellerini bugün attığın her işte başarılı olma ihtimalin son derece yüksek. Daha net ifade etmek gerekirse, bugün bir dilek dile ve olması için geri sayıma başla. Tabii olumlu ve ilerleme odaklı dilekler dilemeyi unutma. Manevi değil maddi konuları odaklan.

Çok para kazanacağını söylemiş miydik? Gökyüzündeki ilerleyiş, finansal dengeni değiştirebilir. Miras, nafaka ya da borçların ödenmesi yoluyle yeni gelir kaynakları elde edebilirsin.

Aşk hayatında ise bu kadar şanslı olmayabilirsin. Uranüs, birtakım negatif enerjileri de beraberinde getirebilir. Yol ayrımları ve ayrılıklar gündemde olabilir. Biraz hüzün yaşasan da kalbin dinlendiğinde huzura kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...