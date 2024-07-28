29 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün toplumsal konulara öncelik vereceksin. Kişisel hedefler yerine, geniş kitleleri ilgilendiren meselelerle ilgileneceksin. Toplumsal şifa enerjisini yöneten Uranüs'ün de desteği ile fark yaratacaksın. Haftaya özellikle hayvanlar ve doğayı ilgilendiren konulara dikkat çekecek mücadelelerle başlayacaksın. Senin zaferin hayatın seyrini değiştirebilecek güçte olacak. Haliyle çokça takdir edilecek ve alkışlanacaksın. İmza atın başarılarla gurur duymaya hazır ol. Görünen o ki bugün paradan ya da güçten çok daha fazlasını kazanacaksın.

İşte tam da bu noktada gökyüzünün olumlu enerjisi üzerinde olacak. Derler ya 'paylaştıkça çoğalacaksın'. Sosyal çevrenin de genişleyeceği bu dönemde aşkı, dostluğu ve arkadaşlığı da bulmak üzeresin.

Gelelim iş hayatına! Toplumsal konulardaki motivasyonun iş hayatına da yansıyacaktır. Hırslarını doğru yönetirsen, elde edeceğin güce inanamayacaksın. Maddi ve manevi anlamda beslendiğin, keyif aldığın bir haftaya başlıyorsun. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...