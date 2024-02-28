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29 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 19:02

Hazır olun, güçlü gezegen etlileriyle özel bir gün sizi bekliyor! Hem maddi hem de sosyal anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz bir gün olabilir. Peki, 29 Şubat Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ani bir kararla maddi konuları masaya yatırabilirsin. Güneş ve Satürn'ün kavuşumu, finansal konulara karşı ciddi ve disiplinli bir yaklaşım benimsemen gerektiğinin önemli bir işareti. Bu biraz kulağa keyifsiz geliyor olsa da unutma ki her şeyin bir zamanı var! Ve şu anda bütçeni düzenlemek için en ideal zaman dilimindesin! Zira bugün alacağın kararlar, uzun vadede kazançlı çıkmanı sağlayabilir. 

Şimdi, biraz daha keyifli bir konuya değinelim. Merkür ve Jüpiter arasındaki altmışlık, sosyal çevrende olumlu etkiler yaratabileceğin anlamına geliyor. Ortaklık görüşmeleri, iş anlaşmaları ya da arkadaş ortamında dikkatleri kolayca üzerine çekebilirsin. Hemen her konuda başarılı olabileceğin bir dönemin kapılarını aralanıyor. Dilersen, bugün çokça önem verdiğin fakat bir süredir ertelediğin o buluşmayı organize edebilirsin. Böylece yeni bir sosyal projeye atılmak, iş anlaşmalarını tamamlamak gibi önemli adımlarla hayatını istediğin şekilde planlayabilirsin. Üstelik bunu bir yandan da eğlenirken yapabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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