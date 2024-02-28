29 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ani bir kararla maddi konuları masaya yatırabilirsin. Güneş ve Satürn'ün kavuşumu, finansal konulara karşı ciddi ve disiplinli bir yaklaşım benimsemen gerektiğinin önemli bir işareti. Bu biraz kulağa keyifsiz geliyor olsa da unutma ki her şeyin bir zamanı var! Ve şu anda bütçeni düzenlemek için en ideal zaman dilimindesin! Zira bugün alacağın kararlar, uzun vadede kazançlı çıkmanı sağlayabilir.

Şimdi, biraz daha keyifli bir konuya değinelim. Merkür ve Jüpiter arasındaki altmışlık, sosyal çevrende olumlu etkiler yaratabileceğin anlamına geliyor. Ortaklık görüşmeleri, iş anlaşmaları ya da arkadaş ortamında dikkatleri kolayca üzerine çekebilirsin. Hemen her konuda başarılı olabileceğin bir dönemin kapılarını aralanıyor. Dilersen, bugün çokça önem verdiğin fakat bir süredir ertelediğin o buluşmayı organize edebilirsin. Böylece yeni bir sosyal projeye atılmak, iş anlaşmalarını tamamlamak gibi önemli adımlarla hayatını istediğin şekilde planlayabilirsin. Üstelik bunu bir yandan da eğlenirken yapabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...