29 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ruhsal anlamda iyileştiğini ve canlandığını hissedebilirsin. Venüs Jüpiter Üçgeni sana finansal ve ruhsal anlamda güç getirecek. Gelin önce finansal konuları ele alalım. Bir süredir kurgusunu yaptığın yatırım planlarını hayata geçirme zamanı geldi. Olumlu finansal gelişmeler yaşayabileceğin üç günlük bir kazanç sürecine giriyorsun. Maddi açıdan keyifli ve refah düzeyinin yüksek olduğu yatırım dönemi seni bekliyor. Bu aralar para yönetimi konusunda olumlu kararlar almak konusunda kendine güvenmelisin.

Gelelim ruhsal konulara! Aile ilişkilerin ve aşk hayatın arasında bir denge kurmak zorundasın. İlişkini kurtarmak istiyorsan, aşk hayatını geri plana attığını fark etmeli ve önceliklerini belirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...