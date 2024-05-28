29 Mayıs Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Mars ile Chiron kavuşumunda kendini ifade etmek konusunda tereddütlerin olabilir. Bu kavuşum, geçmişteki yaratıcı blokajları ve kendini ifade etme zorluklarını iyileştirmen için bir fırsat sunuyor. Fakat bu süreçte geçmişle yüzleşmek sana zorlu ve acı verci gelebilir.

Sessizlik ve sükunet arayışı içerisinde olabilirsin. Partnerinden de bu konuda destek istemelisin. Ancak kendini açık bir şekilde ifade etmen gereken konularda bile bir adım geri çekilerek, durmak ya da düşünmek isteyebilirsin. İşte tam da bu noktada yalnız kalmak sana daha iyi gelebilir.

İş hayatında ise bu duruşun tam tersi şekilde bir ruh haline bürünebilirsin. Chiron'un karşına çıkardığı geçmiş defterler, profesyonel hayatta seni daha güçlü kılabilir. İş yerinde hakkını savunmak, istediğini elde etmek ya da düzeni sağlamak için söz sahibi olabilirsin. Özel hayatın ve iş yaşamındaki bu seslilik dengesini kurmalısın. Senin için duygusal anlamda zor bir gün olsa da başarılı olabileceğin ve otorite sağlayabileceğin bir gün olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...