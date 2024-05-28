29 Mayıs Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Mars ile Chiron kavuşumu seni inançların konusunda derinlemesine düşünmeye sevk ediyor. Bu kavuşum, geçmişe dair yaralarını iyileştirmen ve kendini yeniden keşfetmen için bir fırsat sunuyor. Bugünden itibaren iç gücünü ve potansiyelini fark ederek daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilirsin. Yeni deneyimlere ve öğrenmeye açık olacaksın.

Her zamankinden daha enerjik ve motive bir şekilde başladığın gün içinde spor ve fiziksel aktivitelerle kendini zinde tutabilirsin. Bu sayede yoğun düşüncelerle dolu zihnine de destek olabilirsin. Kendine karşı daha net ve cömert olmalısın. Bu dönemde bir yandan inandığın şeyler, manevi değerlerin ve bakış açını geliştirirken, bir yandan da affedici olmalısın. Geçmiş, kelimenin tam anlamıyla geride kalmalı!

İşte tam da bu noktada gelecekten beklentilerin değişebilir. Kariyer planını yeniden yaparak, belki de her şeye yeniden başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...