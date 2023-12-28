29 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu
Yüzeysel güzellikler değil, derin hazların peşinden koşun! Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında uyarılarımıza dikkat edin. Peki, 29 Aralık Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?
İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...
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