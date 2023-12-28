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29 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Yüzeysel güzellikler değil, derin hazların peşinden koşun! Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında uyarılarımıza dikkat edin. Peki, 29 Aralık Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep, bugün fiziksel güzellik, estetik ve şıklık seni her zamankinden çok daha fazla cezbedebilir. Bu nedenle cuma akşamını arkadaşlarınla eğlenerek geçirmek isteyebilirsin. Sanki biraz sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor gibisin. Uyarımıza kulak ver! Tadını çıkarman gereken bu hoş gecede yüzeysel güzellikler üzerinde durma. 

Mesela içindeki müziği duymaya çalış, sanatın ya da huzurun arayışında ol. Hatta uzun zamandır yapmadığın bir şeyi yapmayı deneyimle. Zihinini dinlendir ve hayatın renklerini her gün olduğundan farklı görme fırsatını yakala. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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