29 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün farklı olana merakın artacak. Özellikle aşk hayatında macera arayışın, duygularının önüne geçecek. Güzellik, yakışıklılık ve estetik duruş senin için her zamankinden çok daha fazla etkisi altına alacak. Venüs'ün Terazi burcundaki konumu sebebiyle farklı deneyimlere açık olacaksın. Ayrıca kolayca aşka kapılabileceksin...

Tam da bu noktada yabancılarla olan etkileşimlerinde güzellik arayışı yer alacak. Uzak mesafeli ilişkiler, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve aşk hayatında heyecanı körükleyen farklı deneyimler sayesinde tutkuyla dolup taşacaksın.

Bütün bunların dışında maddi kaynaklarını yönetirken de heyecana kapılabilirsin. Denenmeye ne denemek isteyebilir, risk alabilir ve sevgilerinle hareket edebilirsin. Bu konuda pek de kimseyi dinlemeyeceğini tahmin ediyoruz. Fakat yine de söylemeliyiz ki fazla risk almadan sezgilerini takip ederek atacağın adımlar sonucunda kazançlı çıkacaksın. Maddi kaynaklarını artırma fırsatın var. Ama küçük ezanlar uğruna kaybetmeyi göze almamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...