29 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren profesyonel dönüşümler yaşayabilirsin. Duyguların ile profesyonel hayatın arasında net bir çizgi çizeceksin. Hayatında dengeyi sağlayacak, kariyer ve romantik ilişkilerinde derin bağlar kurma isteği ile hareket edeceksin. Zehra Venüs'ün Terazi burcunda konumlandır bugün kusursuz düzen ve uyumu sağlayacaksın!

Tam da bu noktada Plüton'un da etkisinden söz etmeliyiz. Güçlü duruşu ve diplomatik yaklaşımlarıyla tanıdığımız Oğlak burçlarına cesaret katan bu gezegen, dikkat tercihler ile benzersiz olma fırsatı da sunuyor. Ne diyelim, bugünlerde farkını ortaya koymaya hazır ol. Özellikle iş hayatında rakiplerinin önüne geçmenin sağlayacak tarzınla kendini göstermekten çekinme.

Aşk hayatında ise partnerine gerçek seni keşfetme fırsatı var. Estetik algın, sanatsal bakış açın ve entelektüel yapın ile pek çok kişiyi büyüleyebileceğini unutma. Bekarsan istediğin kişiyi kendine hayran bırakmak için sadece kendin olman yetecek. Sana dair özelliklerinle, kendini göster. Hâlâ neyi bekliyorsun, harekete geç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...