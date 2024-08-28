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29 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 19:01

Plüton gerçekleri ortaya çıkarmanız gerektiğini işaret ediyor! Peki 29 Ağustos Perşembe gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sözünü sakınmamalısın! Venüs ile Plüton arasındaki olumlu açının etkisiyle iletişim becerilerin artabilir. Her zamankinden daha net ve dobra bir şekilde ağzına geleni söyleyebilirsin. Bu durum belki birilerini gerebilir ama sana iyi geleceğine eminiz. Özellikle de sana karşı kırıcı davranan kişilere yaklaşımın kararlı ve net olacak. Haliyle bu dönemde bazı sırları öğrenme isteğin ve sana karşı yapılan hataları konuşma talebin de doğacak. Görünen o ki bu dönemde herkes yaptığı hata ile yüzleşecek. Sen ise ayna olacaksın! 

Bu arada Venüs'ün bir başka etkisini de Terazi burcundaki konumu nedeniyle hayatına yansıyacak. İlişkilerinde daha seçici ve detaycı olacaksın. Belki de etrafındaki kişilerin bazıları hayatından çıkacak bazıları hayatına dahil olacak... Böylece yaşanan değişim ile konfor alanını sağlayacaksın. Güvendiğin insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacaksın. 

Tüm bunların dışında hobilerine zaman ayırmalı, sanatsal bakış açısı ve estetik dokunuş gerektiren işlere yönelmelisin. Zihnindeki geçişin ve ruhundaki değişimin yansımaları ile yaratıcı ve başarılı olacağın kesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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