28 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derinlikli düşünme ve araştırma yeteneklerin güçlenebilir. Gizemli ve karmaşık konulara olan ilgin gözle görülür bir şekilde artabilir. Güneş'in etkisiyle ortaya çıkan kişilik özelliklerin bir süredir içinden çıkamadığın sorunlara çözüm bulmanı sağlayabilir. Ya da merak ettiğin bir konuyu derinlemesine inceleme fırsatı bulabilirsin. Analitik düşünme yeteneğinle çözümleyemeceğin hiçbir şey yok gibi görünüyor!

Bugün bir de Merkür ile Satürn kavuşumunun etkisi altındasın! Bu durum Akrep burçlarının daha odaklı olmalarını sağlarken bir yandan da derinlemesine düşünme eğilimini artırır. İşte bu tam da ihtiyacın olan fırsat! Finansal tabloların incelenmesi, mali konuların tek tek ele alınması için doğru zaman. Yapacağın incelemeler sonucunda kar elde edebileceğini söylememize bile gerek yok. Anlaşılan bugünün kazananı Akrep burçları. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...